Аналитики сделали прогноз по срокам окончания кризиса на Украине

Ситуация на Украине приобретает затяжной характер, не стоит ожидать окончания кризиса в 2023 году.

Такое мнение высказали эксперты издания Financial Times, передает Bloomberg.

По их мнению, конфликт будет продолжаться в течение ближайших 12 месяцев, его замораживание в нынешних условиях не устроит ни Москву, ни Киев. Газета отмечает, что Владимир Зеленский ожидает поставок современного западного оружия, в то время как Владимир Путин «пытается перегруппироваться».

В связи с энергокризисом, вытекающим из всего происходящего на Украине, аналитики ожидают веерных отключений электроэнергии в Европе. Уточняется, что это может произойти до апреля, если будет холодно. Следующая зима, считают эксперты, может стать для жителей континента настоящем испытанием в связи с полным прекращением поставок газа из РФ и перегруженностью энергетической системы.

Также авторы материала прогнозируют, что Великобритания столкнется с наиболее сильную рецессией в 2023 году по сравнению другими странами G7. По мнению экспертов, инфляционный шок из-за пандемии и спецоперации будет держаться в этой стране дольше, чем в других государствах. Банк Англии будет вынужден сохранить высокие процентные ставки, а правительство «проведет более жесткую фискальную политику».

Кроме того, аналитики указывают на череду дефолтов, ожидающих африканские страны из-за резкого роста процентных ставок и последствий пандемии. Китай между тем сможет восстановить экономический рост выше 5%, полагают эксперты. По их расчетам, экономическая активность в КНР должна резко восстановиться после ухода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Среди прочих прогнозов FT — продолжение протестов в Иране, сохранение поста премьера Великобритании за Риши Сунаком, выдвижение Джо Байдена своей кандидатуры для участия в президентских выборах в США, а также предъявление новых обвинений Дональду Трампу.