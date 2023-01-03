«АвтоВАЗ» получит бывшие российские активы Nissan

Российские активы Nissan, которые ранее были выкуплены подведомственным ФГУП «НАМИ», будут переданы «АвтоВАЗу».

Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, активы будут преданы российскому автоконцерну «для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге».

В начале декабря глава в Минпромторге заявил, что управлением петербургской площадкой компании Nissan займется «АвтоВАЗ», а в конце прошлого месяца гендиректор российского автоконцерна Максим Соколов сообщил о планах холдинга по запуску на ней производства машин под брендом Lada.

Японский концерн Nissan объявил о решении передать российский завод в госсобственность РФ в лице НАМИ в середине октября. Сделка была совершена за символическую стоимость в €1 и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Потери от ухода из России в автохолдинге оценили в $687 млн.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в июне 2009 г. Предприятие производило модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.