Болгария подписала 13-летнее соглашение об импорте СПГ через приемные терминалы в Турции

Турецкая трубопроводная компания Botas и болгарская Bulgargaz подписали рассчитанное на 13-летний срок соглашение о поставках сжиженного природного газа.

Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что газ планируется поставлять по старому Трансбалканскому газопроводу, по которому до запуска «Турецкого потока» шли поставки российского газа через Болгарию в Турцию. Речь идет об объемах около 1,5 млрд куб. м природного газа в год, отмечает агентство.

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез выразил уверенность в том, что решение внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности не только Болгарии, но и Европы в целом. Турецко-болгарское соглашение рассматривается в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба.

Турция обладает доступом к трубопроводному газу из России, Ирана и Азербайджана, а также располагает развитой системой импорта сжиженного природного газа. Резкий рост цены СПГ в 2022 году привел к сокращению его закупок Анкарой и профициту мощностей по приему сжиженного газа.