Кабмин утвердил программу льготной ипотеки для новых российских регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит 6 млн руб., первоначальный взнос — не менее 10%.

«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов было принято президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря. Тогда же глава государства заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Ранее ставка по льготной ипотеке составляла 7%.