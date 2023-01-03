Лучшие приложения для блоггеров

Установка специальных мобильных приложений, подобранных https://appvisor.ru и перечисленных ниже, позволяет быстро редактировать фотоснимки, обрезать видеоролики, проверять статистику и решать другие задачи.
- FilmoraGo. Данное приложение предназначено для обработки фотоснимков и видео. Оно позволяет обрезать и склеивать видеоролики, адаптировать их под различные форматы, извлекать треки, добавлять собственную музыку, использовать эффекты и фильтры. Программа идеальна для владельцев аккаунтов в TikTok и Instagram.
- Snapseed. Это многофункциональное бесплатное приложение разработано компанией Google. Оно имеет простой интерфейс и способно обрабатывать изображения в форматах DNG и JPG. В фоторедакторе предусмотрено около трех десятков фильтров с точечной настройкой. У блогеров есть возможность создавать свои стили, сохранять их и использовать применительно к другим фотоснимкам.
- A Color Story. В этом условно-бесплатном профессиональном фоторедакторе имеется множество эффектов и фильтров. Он применяется для создания оригинального стиля профиля и может сохранять фильтры для дальнейшего использования при обработке других фотоснимков.
- FollowMeter. С помощью этого приложения можно оценить востребованность своего аккаунта в Instagram. Пользователю достаточно сделать всего два клика, чтобы увидеть перед собой детальную статистику по числу фотографий, подписчиков и отписок. На базе полученной информации можно скорректировать текущую стратегию продвижения. Функционал программы включает в себя два весьма полезных инструмента – оценку востребованности аккаунтов друзей и составление перечня пользователей из подписок блогера, которые на него не подписаны, и наоборот.
- Typorama. Данное приложение полезно для блогеров, регулярно публикующих афиши или объявления с броскими надписями, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. В фоторедакторе на создание такого постера уходит всего несколько минут.
- A Design Kit. Данное приложение предназначено для обработки фотоснимков путем добавления разнообразных рисунков. Пользователю доступно больше двухсот готовых стикеров. Для нежелающих работать с шаблонами предоставляются наборы карандашей, маркеров и кистей. На фотоснимки можно наносить надписи. В программе имеется больше шестидесяти типов шрифтов и различных фонов.