«Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ: старый новый «Секрет»

«Секрет» появился в тот исторический период, когда необходимость в новой музыке стала очевидной, но отечественный рок был слишком радикален, чтобы разбавлять им привычным набор песен официально признанных эстрадных исполнителей. Максим Леонидов и Николай Фоменко смоделировали образ созданной ими группы так, что он оказался приемлемым для советских медиа. Это позволило «Секрету» захватить огромную часть аудитории, чьи музыкальные вкусы формировались под влиянием телевидения и радио. Они попали в среду, где иерархия выстраивалась десятилетиями, но талант и обаяние участников группы были столь велики, что они не только выпустили две пластинки на фирме «Мелодия», но и смогли попасть с записанными для них треками в приемники телевизионных и радиосигналов. Это произошло за несколько лет до начала вещания fm-радиостанций, в корне изменивших музыкальные предпочтения российской аудитории. Но «Секрету» хватило этого времени, чтобы стать олицетворением эталонной поп-музыки второй половины восьмидесятых.

Отличительная черта «Секрета» — его состав. Ни до, ни после не было в истории отечественной музыки ансамбля, участники которого до такой степени усиливали друг друга, оказываясь на одной сцене. Максим Леонидов и Николай Фоменко, будучи уже сложившимся творческий дуэтом, с талантами сонграйтеров, вокалистов, шоуменов, смогли притянуть Андрея Заблудовского и Алексея Мурашова, ставшими неотделимой частью музыкального и визуального образа группы. Они выглядели как персонажи из романтической истории, и исполняемые ими песни вторили этим образам. Максим Леонидов оказался выдающимся мелодистом, с самого начала тяготеющим к театрализации музыкальных номеров и жанру мюзикла как композитор и как артист. И в тех его песнях, что были написаны вместе с Николаем Фоменко, узнаваемый элемент стиля — драматургически выстроенный сюжет. Органичность музыкальных номеров в «Ничего не бойся, я с тобой», можно объяснить именно этой особенностью сочинительского дара их авторов.

«Ничего не бойся, я с тобой» — новый проект продюсера Дмитрий Богачева, главы театральной компании «Бродвей Москва» и художественного руководителя театра МДМ

«Ничего не бойся, я с тобой» — первый отечественный мюзикл, в основу которого легли уже получившие известность песни одной группы. Ближайший аналог — Mamma Mia! с песнями ABBA. Еще один — «Стиляги», в котором тоже звучат уже известные песни, но разных авторов. В том случае создатели одноименного фильма, из которого на театральную сцену перешли и сюжет, и песни, переписали тексты, сделав акцент на драматургии шоу. Авторы пьесы «Ничего не бойся, я с тобой» Михаил Миронов и Сергей Калужанов предпочли отталкиваться от песен. Они поставили перед собой задачу связать их в единое повествование, не меняя текстов, и пришли к тому, чтобы сделать главными героями персонажей, в которых легко угадываются участники бит-квартета «Секрет». Зритель словно бы застает их в тот момент, когда они уже встретились, но еще не стали группой, и наблюдает за ситуациями, ставшими впоследствии поводом для написания хорошо знакомых ему песен.

Три героя — три сюжетные линии. Каждый находится в поисках своей любви, на пути к обретению которой им приходиться преодолевать препятствия в историческом антураже сначала первой половины восьмидесятых, а потом второй. На сцене даже воссоздается даже быт тех времен. Мюзикл сконструирован как магнит сразу для нескольких поколений. Для всех, кому еще нет двадцати, это путешествие во времени, совершаемое с героями, с которыми они могут себя идентифицировать. Для тех, кто старше пятидесяти, это возвращение в молодость. Те, кто старше двадцати и младше пятидесяти, так или иначе имеют представление о бит-квартете, или в его лучшем составе, или же в тот момент, когда его участники начали сольную карьеру. В случае Максима Леонидова и Николая Фоменко она оказалась не менее яркой, чем в составе группы. В современном мире нет жесткого разграничения между старой и новой музыкой. И та и другая существует в одном информационном пространстве, и трек, написанный много лет назад, может взлететь на вершину хит-парада. Что и произошло с песней Кэйт Буш The NeverEnding Story после того, как она прозвучала в саундтреке сериала «Очень странные дела».

Режиссер-постановщик «Ничего не бойся, я с тобой» — Михаил Миронов. Он же один из авторов пьесы

The NeverEnding Story — ровесница первого альбома группы «Секрет» «Ты и я», на котором записаны песни «Алиса» и «Кристина», давшие имена двум героиням шоу «Ничего не бойся, я с тобой». Сериал «Очень странные дела» пробудил во всем мире ностальгию по восьмидесятым. «Ничего не бойся, я с тобой» добавляет энергии в эту охватившую весь мир волну. В России восьмидесятые — время перемен, которые наступают внезапно и резко ускоряют ритм текущих событий. В мюзикле исторический контекст дает повод для контраста между первым и вторым актом. В первом, пока историческое время никуда не торопится, доминирует минорное настроение, во втором — обстоятельства меняются, и действие получает дополнительный импульс. В нем находиться даже повод для канкана. Почти все номера исполняются или дуэтами или трио, к которым могут присоединиться все остальные артисты. В каждой песне они прилагают максимум усилий, чтобы не оставить зрителя равнодушным. И эти усилия идут по нарастающей.

«Ничего не бойся, я с тобой» попадает в разряд поучительных шоу без излишнего драматизма: один замечательный герой конкурирует за сердце красавицы с другим не менее замечательным героем. Героине, казалось бы, приходиться выбирать между выходом замуж по любви и браком по расчету, который дает ей возможность жить за желанной границей, и вариант альтернативный романтическому не выглядит таким уж отталкивающим. Служба на флоте, казалось бы отягощенная с разлукой с любимой, выглядит как приключение. В мюзикле нет отрицательных героев. Им изо всех сил пытается быть журналист, но самое страшное, что он может сделать, это дать в эфир скандальное интервью. Это «злодеяние» может в некоторой степени осложнить уже почти состоявшееся соединение двух сердец. Выгнать его из студии не составляет никакого труда. За границу никто не едет. Все женятся по любви, даже если брак обрекает на скудную зарплату школьного учителя. Возможно, что авторы и в построении сюжета попытались воспроизвести стиль восьмидесятых. Тогда и в самом деле казалось, что все проблемы легко разрешимы.