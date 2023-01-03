Попрощаться с Бенедиктом XVI в первый день пришли 65 тысяч человек

В первый день прощания с понтификом на покое Бенедиктом XVI собор Святого Петра, где находится тело бывшего папы римского, посетили более 65 тыс. человек.

Об этом сообщает портал Vatican News.

Ранее ожидалось, что 2, 3 и 4 января прощаться с Бенедиктом XVI будут приходить около 35 тыс. человек в сутки, а в день самих похорон явятся 60 тыс. человек.

Собор, где находится тело понтифика, будет открыт 3 и 4 января с 7:00 до 19:00, а в четверг, 5 января состоятся похороны. Бенедикта XVI похоронят, как он завещал, под базиликой, в гробнице, где покоится святой Иоанн Павел II до своей беатификации.

Действующий папа римский Франциск станет первым понтификом в современной истории, который проведет похороны своего предшественника. Реквиемная месса состоится утром 5 января на площади Святого Петра, в 9:30 утра по местному времени.

Как пишет «РИА Новости», для присутствия на погребении Бенедикта XVI по благословению патриарха Кирилла в Рим отправится глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний.

Понтифик на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря утром в монастыре Mater Exclesiae на территории Ватикана в возрасте 95 лет.