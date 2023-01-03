При столкновении электрички с автомобилем в Подмосковье погибли три человека

В Московской области на переезде около станции «Ивантеевка» Ярославского направления произошло столкновение автомобиля и электропоезда.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

«По предварительной информации, сегодня примерно в 07:18 водитель, управляя автомобилем марки "Хендай", двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы "Ивантеевка", совершил столкновение с электропоездом», — указывается в сообщении.

Уточняется, что водитель и двое пассажиров автомобиля погибли.

Со слов очевидцев, с электричкой столкнулось такси; машина пыталась проскочить переезд и не реагировала на сигналы машиниста, пишет Telegram-канал Подмосковье №1.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. Движение на участке Фрязино-Ивантеевка временно приостановлено.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверки по факту инцидента.