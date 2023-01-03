Путин подписал указ о выплатах семьям погибших и раненых в ходе СВО военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и их близким.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мера коснется также лиц, имеющих специальные звания полиции, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии РФ.

В соответствии с указом, в случае их гибели при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране госграницы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также при выполнении тех же задач на участках, примыкающих к районам проведения СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 30 сентября 2022 года, либо смерти указанных лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении задач, членам семей погибших будет производиться единовременная выплата в размере 5 млн. руб.

Также, согласно документу, военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках нацгвардии РФ, выполняющим задачи и получившим увечье при их выполнении, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. руб.

Подчкеркивается, что получение этих выплат не учитывается при назначении военных и их семьям других выплат и льгот.

Указ вступает в силу со дня его подписания.