Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом в РФ почти на 30%

Заболеваемость жителей России гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

«На 52-й неделе 2022 года (26 декабря 2022 года - 1 января 2023 года) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов продолжают доминировать вирусы гриппа (81,3%), среди которых, в свою очередь, преобладает вирус гриппа A (H1N1) 2009, или свиной грипп (60,8%).

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в регионах РФ продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле ведомства.

