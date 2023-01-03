Samsung готовится заменить Тайвань в выпуске новейших чипов

Правительство Южной Кореи планирует увеличить налоговые льготы для крупных компаний, которые производят микросхемы, — следует из материала Bloomberg. Согласно министерству финансов Южной Кореи, крупные компании в рамках доработанного законопроекта могут получить налоговый вычет в размере 15% на инвестиции в производственные объекты, что выше запланированных 8% по законодательству, принятому в прошлом месяце. Более мелкие компании смогут получить аналогичную льготу в размере 25% по сравнению с 16% соответственно.

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Фирмы также смогут получить дополнительный налоговый вычет в размере 10% на любые дополнительные инвестиции в производство микросхем в 2023 году. В целом, расширенный план, который будет предложен в этом месяце, сможет уменьшить налоговое бремя компаний более чем на 3,6 трлн вон ($2,8 млрд).

Дискуссия вокруг конкурентоспособности корейских высоких технологий обострилась после того, как тайваньская корпорация TSMC начала массовое производство микросхем следующего поколения. Тайвань занимает лидирующие позиции по производству чипов, однако обострение геополитического кризиса в регионе может это нивелировать. На этом фоне эксперт в области чипов и глава нового комитета Ян Хян-Джа заявила, что «Samsung — единственная компания в мире, которая может заменить TSMC». То есть сейчас сторонники повышения налоговых льгот говорят об уникальной возможности для Южной Кореи выиграть «чиповую» конкуренцию у основного оппонента — Тайваня.

Исполнительная власть страны предложила существенные изменения в уже принятый парламентом законопроект, так как, по словам сторонников правящей партии «Сила Народа», другие страны тратят миллиарды на поддержку производства полупроводников. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал правительству разработать более сильные стимулы для развития индустрии микросхем в противовес оппозиционной «Демократической партии».

Так, по мнению сторонников усиления льгот, промедление с поддержкой компаний приведет к тому, что все больше корейских фирм будут переносить свои основные производственные мощности в США и забирать с собой своих лучших инженеров. Например, Samsung уже планирует построить завод по производству полупроводников стоимостью $17 млрд в Техасе и рассматривает возможность направить почти $200 млрд на ряд заводов в городах этого штата: Остине и Тейлоре.

Пока неясно получит ли пересмотренный законопроект необходимую поддержку оппозиционной партии, которая занимает большинство в Национальном Собрании страны. Противники усиления льгот полагают, что подобные стимулы ставят под угрозу финансовую систему государства и пойдут на пользу только крупным фирмам.

Сегодня Южная Корея со своими ведущими «чиповыми» корпорациями Samsung и Hynix находится посреди борьбы между США и Китаем за полупроводники, которые являются ключом для многих технологий от искусственного интеллекта до противоракетной обороны. В Bloomberg полагают, что большие вложения в создание собственных цепочек поставок чипов в США, Китае и Японии говорят о переходе к технологическому протекционизму после крупных нарушений логистики во время пандемии.

Санкции США на экспорт передовых технологий, направляющихся в Китай, усиливают давление на Южную Корею, чтобы она сделала выбор между двумя крупными игроками. Так, и США, и КНР, попросили Корею расширить партнерство по производству чипов. Правящая партия (которая, впрочем, занимает меньше мест в парламенте, чем оппозиционная) сформировала специальный комитет из 13 чиновников, чтобы принять решение по этому непростому вопросу.

Сеул все еще уклоняется от прямых комментариев относительно своей приверженности санкциям администрации Байдена в отношении экспорта высоких технологий. Ян Хян-Джа отметила, что при бездействии страна станет еще более зависимой от иностранных держав, поэтому настало время стимулирования производственных мощностей внутри страны, в том числе для удержания молодых кадров. Сегодня Южная Корея стоит на технологическом перепутье, а от решений, которые будут приняты в отношении поддержки компаний, занятых в производстве микросхем, будет зависеть конкурентный потенциал страны.