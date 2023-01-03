Система обязательного медстрахования заработает в новых субъектах РФ полноценно с 2024 года

Социальные и медицинские услуги, которыми пользуются россияне, должны в полном объеме предоставляться жителям регионов, недавно вошедших в состав РФ.

Об этом на встрече с главой федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны были выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает, в первую очередь, получение всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются гражданину РФ. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно», — заявил глава кабмина.

Баланин, в свою очередь, заверил, что в наступившем году территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медстрахования (ОМС) и оплату оказанной медицинской помощи. «Сейчас проводим необходимые расчеты по объемам финансового обеспечения и разрабатываем проект программы государственных гарантий», — сказал глава ФОМС.

Он отметил, что застрахованные лица смогут в полном объеме получать медпомощь в любом регионе РФ, так же, как и все остальные граждане.

«В полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 года», — уточнил Баланин.