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Спекулянты играют в рубль, а инвесторы ломают тренд

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
3 января 2023, 18:42

В первый торговый день нового года рубль снизился на мизерных оборотах торгов. Это помогло фондовым трейдерам подать заявку на слом нисходящего тренда.

Коллаж: Тамара Ларина