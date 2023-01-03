С самого открытия валютного рынка Московской биржи рубль начал снижаться. В течение дня тенденция получила развитие. При этом никаких особых поводов для распродажи рубля нет, наоборот, праздничные дни прошли относительно спокойно. Внешний фон хоть и ухудшается, но рубль уже давно слабо реагирует на незначительные изменения цен основных товаров российского экспорта.
Спекулянты играют в рубль, а инвесторы ломают тренд
В первый торговый день нового года рубль снизился на мизерных оборотах торгов. Это помогло фондовым трейдерам подать заявку на слом нисходящего тренда.
Коллаж: Тамара Ларина
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