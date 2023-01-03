В Бразилии отменили приватизацию госкомпаний

Вступивший 1 января, в должность президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил указ бывшего главы государства Жаира Болсонару о приватизации восьми крупных госкомпаний.

Как сообщает портал G1, из перечня подлежащего продаже госимущества исключили, в частности, нефтегазовую компанию Petrobras, федеральную коммуникационную корпорацию EBC, а также почтовую службу Correios.

По словам да Силвы, государственные банки и крупные нефтяные предприятия, подобные Petrobras, будут играть «ключевую роль» в новом экономическом цикле.

Отмечается, что во время предвыборной кампании и после победы на выборах да Силва критиковал планы своего предшественника по приватизации и заявлял что его правительство не будет продавать государственные структуры.

Политик победил на выборах главы государства в октябре 2022 года. Предвыборная программа Лула да Силвы была основана на социально-ориентированной экономической политике с левым уклоном, подразумевающей расширение соцпрограмм и рост финансирования инфраструктурных проектов.

Да Силва занял пост президента Бразилии уже в третий раз. Пятном на его репутации стал коррупционный скандал, разразившийся в 2014 году. Выяснилось, что компания Petrobras осуществляла незаконные выплаты правящей Партии трудящихся и лично да Силве. За коррупцию и отмывание денег политик был приговорен сначала к девяти с половиной, а затем к 12 годам заключения. Силва успел отсидеть в тюрьме чуть менее двух лет, когда в 2021 году Федеральный верховный суд отменил вынесенный ему приговор.