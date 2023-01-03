В Минобороны РФ рассказали о серьезных успехах на ряде направлений

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

Как следует из сообщения ведомства, на Купянском направлении в районах Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

«На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля», — указывается в сводке Минобороны.

В районе Стельмаховки (ЛНР) уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, еще две такие группы ликвидированы в районах Новоселовского и Табаевки Харьковской области, информируют в министерстве.

«На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям противника уничтожено свыше 30 украинских силовиков.

«Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130-ти иностранных наемников», — подчеркивается в сводке.

В районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и четыре боевые машины системы RM-70 Vampire чешского производства. Еще две пусковые установки HIMARS уничтожены в районе Краматорска. В районах Артемовска (ДНР) и населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США.