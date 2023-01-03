В МВФ заявили, что рецессия в 2023 году затронет треть мировой экономики

В наступившем году с рецессией вынуждена будет столкнуться третья часть мировой экономики.

Такой прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает «Интерфакс».

По ее словам, 2023 год будет более суровым, чем 2022-й, поскольку одновременно замедляются сразу три крупные экономики — США, ЕС и Китай. «Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии», — констатировала глава МВФ. Она отметила, что даже в тех странах, где не будет происходить спад, «сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию».

Георгиева уточнила, что в то время как у США есть шансы избежать рецессии, для Европы, на которой непосредственно отразился украинский кризис, ситуация выглядит более мрачной. «Половина Евросоюза будет в рецессии», — предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Согласно ее прогнозу, рост экономики КНР впервые за 40 лет будет «на уровне или ниже» мирового роста. «До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет», — сказала Георгиева. Вместе с тем глава МВФ отметила, что Китай постепенно перейдет к более высоким экономическим показателям и к концу года продемонстрирует более оптимистичные показатели, чем те, что имели место к началу 2023-го.

По расчетам Международного валютного фонда, мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.