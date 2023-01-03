Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на 81-м году жизни

У себя на даче в Подмосковье скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на родственников политика. Хасбулатову было 80 лет.

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В 1965 году окончил юридический факультет МГУ, в 1970 году — аспирантуру экономического факультета МГУ. С 1978 года преподавал в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.

В период перестройки Хасбулатов являлся членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. Главой Верховного Совета РФ он стал 19 октября 1991 года.

Руслан Хасбулатов сыграл важную роль в подавлении августовского путча 1991 года, а во время октябрьских событий 1993 года стал одним из главных оппонентов Бориса Ельцина.