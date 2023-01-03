Владимир Ефимов: более 380 га земли выделили в Москве для строительства инфраструктуры

Власти Москвы выделили 384 га земли для строительство объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Их возведут за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил 3 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году для реализации необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта выделено 382 земельных участка суммарной площадью 384 га. Объекты будут возведены в рамках Адресной инвестиционной программы», — сказал Владимир Ефимов.

Напомним, крупные градостроительные проекты в Москве финансируют из бюджета города. Они включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2023-2025 гг, а землю для строительства застройщикам в безвозмездное пользование выделяет департамент городского имущества.

«Для строительства объектов социальной инфраструктуры департамент предоставил застройщикам 60 земельных участков, для дорог, развязок и инженерных сетей — 315. Еще на 7 площадках появятся жилые дома для реализации городских программ», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, всего в рамках АИП в 2023-2025 гг в столице построят более 750 разных объектов, включая дома по программе реновации. В том числе, в Москве возведут 62 детских садика и школы, 8 поликлиник, четыре больничных корпуса, 30 объектов культуры и 27 объектов спорта.