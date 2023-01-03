Владимир Ефимов: число товаров на портале поставщиков Москвы превысило 2 млн

Количество товаров, представленных на московском портале поставщиков, в 2022 году выросло почти на 30% и достигло двух миллионов. Об этом сообщил 3 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, ресурс запустили в 2013 году для онлайн-закупок малого объема. С 2018 года на портале появился и каталог поставщиков. На данный момент на портале работают более 340 тыс заказчиков и исполнителей из 39 регионов страны.

«В каталог ежедневно загружается в среднем свыше 1,6 тыс. новых наименований. С начала 2022 года количество доступных на ресурсе товаров, работ и услуг выросло более чем на 470 тысяч — до 2 млн единиц», — сказал Владимир Ефимов.

Размещение новой продукции инициируют сами предприятия, заявки на них также направляют заказчики. В 2022 году в каталоге появился новый раздел: в нем представлена продукция отечественного производства: мебель, медицинские изделия, производственное оборудование, одежда, а также строительные, бумажные и хозяйственно-бытовые товары.

«Сейчас на портале поставщиков зарегистрированы более 285 тыс. предпринимателей, свыше 90% из них — представители малого и среднего бизнеса», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, ежедневно на ресурсе заключают более 1,5 тыс контрактов. «Благодаря структурированному каталогу поставщики могут выстраивать стратегию работы: анализировать товарные ниши, узнавать о наиболее востребованной продукции, отслеживать динамику стоимости конкретных товаров, формировать актуальные ценовые предложения. В классификаторе отражены все характеристики продукции, а также внедрена сортировка по регионам», — уточнил Иван Щербаков.

По данным мэрии Москвы, самыми популярными по количеству добавлений в каталог в 2022 году стали строительные товары, медицинские изделия, спецодежда, полиграфическая продукция, школьные учебники и мебель. В региональном разрезе по числу заявок на добавление в каталог лидирует Москва и Московская область, большую активность также проявляет Пермский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.