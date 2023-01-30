Акции дня: бумаги золотодобытчиков поддержаны ценами на металл

В понедельник на Мосбирже акции золотодобывающих компаний торговались в плюсе. Заметный рост наблюдался в бумагах «Полюса» (+5,36% до 9238 рублей) и «Полиметалла» (+2,44% до 487,5 рублей).

Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, акции подорожали в связи с тем, что цены на золото остаются высокими. Так, в понедельник цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1 948,78 доллара за тройскую унцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,69% до 2204,41 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,50% до 987,39 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:33 мск составила 85,52 долларов за баррель (-1,02%). Российская валюта слабела – 69,97 рублей за доллар.