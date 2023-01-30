Акции «Ростелекома» подорожали на новости о возможной покупке «МегаФона»

Обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» в начале торгов на Московской бирже выросли на 9,8% — до 61,89 рубля за штуку, сообщает «Интерфакс». Привилегированные бумаги компании поднялись на 4,7% — до 57,55 рубля за штуку. К 10:20 по московскому времени рост замедлился до 6,3% и 3,46% соответственно, уточняет РБК.

Статья по теме: «Ростелеком» задумался о возможной покупке «МегаФона»

Рост акций связан с появившейся в понедельник новостью о возможной покупке госкомпанией телеком-оператора «Мегафон». Об этом первым сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительственным структурам. В случае успешного завершения сделки «Ростелеком», которому в настоящее время принадлежит 100% четвертого по величине среди сотовых операторов — Tele2, станет безусловным лидером на рынке телекоммуникаций.

Другие участники рынка подтвердили, что им известно об интересе «Ростелекома» к «Мегафону». Пресс-службы обеих компаний от комментариев отказались.