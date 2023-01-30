Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию на 302 млрд рублей

Акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили выпуск дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка. Собрание акционеров утвердило размещение 30 трлн 19 млрд дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

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Дополнительная эмиссия может быть оплачена денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ; как ожидается, в 2023 году войдет в периметр группы ВТБ), а также требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированный депозит в ВТБ.

По итогам 2022 года, из-за попадания под санкции Запада и сложную экономическую ситуацию, ВТБ должен зафиксировать убытки. Однако в 2023 году банк вернется к прибыли, ожидает его глава Андрей Костин. «Позитивное влияние на финансовые результаты ВТБ», по внутренним оценкам, должно оказать, в том числе, приобретение у Банка России группы «Открытие». Тем не менее, эта сделка размером 340 млрд рублей окажет давление на нормативы достаточности капитала банка, оценивает «Интерфакс».

В ноябре 2022 года правительство внесло поправку в проект бюджета, согласно которой получает право не изымать выданный ВТБ в 2014 году из средств ФНБ субординированный депозит на 100 млрд рублей для финансирования инфраструктурных проектов, даже если у организации возникнут трудности с достаточностью капитала. Кроме того, в октябре прошлого года вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ. Их рыночная стоимость оценивается в 48,4 млрд рублей, цитирует «Интерфакс» опубликованный Росимуществом отчет независимого оценщика.