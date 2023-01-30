«Алроса» заплатит 100 млн рублей якутским айтишникам за создание отечественного ПО

Алмазодобывающая компания «Алроса» выделит 100 млн рублей на разработку программных продуктов якутским IT-компаниям. Отечественное программное обеспечение (ПО) предполагается создать для сфер геологоразведки, добычи и обогащения, промбезопасности и ремонта техники. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале, подчеркнув, что от скорейшего импортозамещения ПО напрямую зависит рост эффективности производства.

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«Алроса» в течение ближайших трех лет выделит 100 млн. рублей на совместную разработку программных продуктов силами IT-компаний республики. Основные сферы применения — геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность. Разрабатываемое программное обеспечение должно учитывать актуальные потребности компании в части импортозамещения», — заявил Николаев.

Глава республики сообщил, что соответствующее соглашение подписали гендиректор АК «Алроса» Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Якутии Василий Ефимов. Николаев подчеркнул, что это соглашение важно и для несырьевой экономики республики, так как его реализация позволит выйти «на новый уровень надежности, производительности и эффективности», а также приведет к открытию новых компаний и рабочих мест в IT-отрасли.

