Авиапарк «Аэрофлота» к 2030 году увеличится до 500 самолетов

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил и представил стратегию развития перевозчика на ближайшие семь лет.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского, в соответствии с ней ежегодный прирост пассажиропотока группы составит 6%.

Топ-менеджер сообщил, что такой уровень позитивной динамики будет обеспечен в том числе увеличением авиапарка группы, который к концу 2030 года планируется нарастить до 500 самолетов (в настоящий момент их 349). Уточняется, что 70% лайнеров будут отечественного производства, включая 339 машин, по которым заключено соглашение с ОАК.

Александровский рассказал, что в «санкционном» 2022 году группа «Аэрофлот» перевезла 40,7 млн человек — на 14% меньше, чем в 2021-м. В текущем году компания рассчитывает нарастить показатель до 43,5 млн, что предполагает рост год к году почти на 7%; к 2030 году пассажиропоток группы должен составить 65 млн человек. Совокупный пассажиропоток российских и зарубежных авиакомпаний к тому моменту достигнет 128 млн пассажиров при ежегодном приросте перевозок на 2,2%, ожидают в «Аэрофлоте». Таким образом, доля группы на российском рынке к 2030 году вырастет с нынешних 40% до 50%, констатировал Александровский.

Увеличению пассажиропотока будет способствовать и расширение присутствия группы в регионах, подчеркнул гендиректор авиакомпании. Перевозчик планирует развивать три кластера с базовыми аэропортами: на юге РФ (для связи с другими регионами и трансфера на Ближний Восток), на Дальнем Востоке (для трансфера в Азию), а также в Поволжье и на Урале (для перевозок внутри региона и трансфера юг — Урал/Сибирь). Общий предполагаемый объем пассажиропотока группы через региональные базы к 2030 году может достигнуть 7 млн человек без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург, уточнил Александровский.

Стратегия также предполагает, что к 2030 году компания полностью перейдет на российское программное обеспечение; основное импортозамещение (82-84%) придется на период до конца 2024 года.

В новой стратегии заложен выход группы на положительный финансовой результат, заявил Александровский. Результат перевозчика за минувший год при этом не раскрывается.