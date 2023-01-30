Число IT-компаний, сотрудники которых могут получить льготную ипотеку, выросло до 20 тысяч

Кабмин смягчил условия получения сотрудниками IT-компаний льготной ипотеки.

Об этом в ходе оперативного совещания у главы правительства Михаила Мишустина сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Совместно с Минцифры была проведена работа по упрощению правил оформления IT-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таких организаций в стране около 20 тысяч. Их перечень размещен на портале Госуслуг», — отметил зампред правительства.

Он уточнил, что ранее под требования подходили порядка 12 тыс. компаний, так как они должны были получать и налоговые льготы.

Кроме того, для IT-работников упрощены условия оформления кредита, смягчаются требования к зарплате, сообщил вице-премьер. Для Москвы остается прежний минимальный уровень заработный платы в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных регионах — от 70 тыс. Уточняется, что работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно не менее пяти лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки. При увольнении льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех, как это было ранее.

Чернышенко пояснил, что в 2023 году предельная ставка ипотеки для IT-специалистов остается неизменной — до 5% годовых.

Вице-премьер отметил, что с учетом послаблений в правилах получения IT-ипотеки прогнозируется рост заявок. В 2023 году из федерального бюджета для возмещения части процентной ставки по кредитам выделяется 6,5 млрд руб. В планах поддержать не менее 24 тыс. IT-работников. В 2024 году из бюджета на обслуживание кредитов планируется направить 8 млрд руб., будут поддержаны 20 тыс. заявок.

«По итогам трех лет реализации программы 50 тыс. IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Общий объем выданных кредитов составит порядка 240 млрд рублей», — заключил вице-премьер.

По его словам, с момента выхода в 2022 году соответствующего указа Владимира Путина и постановления правительства было одобрено почти 17 тыс. заявок и уже выдано почти 6 тыс. жилищных кредитов. Общая сумма предоставленных кредитов превысила 54 млрд руб.