Дают со складов все, что есть: Игорь Коротченко об использовании «вагнеровцами» советских гаубиц Д-1

Ведение боевых действий в рамках спецоперации на Украине требует колоссальных ресурсов, а от качества этих ресурсов напрямую зависит достижение поставленных целей. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что российским подразделениям необходимо современное оснащение, чтобы поддерживать эффективность на поле боя.

Ранее в Сети появилось видео, снятое на позициях ЧВК «Вагнер», на которое обратил внимание военный аналитик и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.

В ролике демонстрируется работа по противнику из 152-мм гаубицы Д-1. Орудие, производившееся с 1943 по 1949 год, несмотря на то, что устарело, продолжает выполнять свою функцию в российских подразделениях.

Командир взвода огневой поддержки «музыкантов» рассказал журналистам, как идет боевая работа из артиллерии 1946 года выпуска, отметив, что качественная артподготовка играет большую роль в продвижении наземных штурмовых отрядов.

По словам Игоря Коротченко, наши бойцы получают доступное оружие, которое ранее держали на складах. В некоторых случаях речь может идти о не самых современных образцах.

«Сейчас с баз и складов хранения передается все то, что может быть использовано в специальной военной операции. Понятно, что квадрокоптеры дают новое качество разведки, оценки качества огневого поражения позиций противника. Разведывательно-ударный контур должен эффективно работать с оружием, которое есть.

Предприятия российского военно-промышленного комплекса выходят на объемы производства военного времени. Пока со складов поступает им все то, что там находится. Образцы не новые, мягко говоря», – объяснил эксперт.

Главред журнала «Национальная оборона» высоко оценил эффективность подразделений ЧВК «Вагнер», которые, несмотря на использование не всегда самого современного оружия, стабильно дают результат.

«Мы должны понимать, что противник создавал свои укрепрайоны очень долго. Поэтому повлиять на динамику могут хорошо оснащенные части. ЧВК «Вагнер» воюет очень эффективно, успешно. Это факт. Все, что работает на победу – должно работать. Что касается насыщения, то ждем, когда российский ВПК выйдет на необходимые объемы. Это не делается за несколько месяцев, но производство и дальше будет нарастать, будут возрастать и поставки в подразделения», – уверен Коротченко.

В конце декабря прошлого года в Telegram появилось видео, в котором бойцы, предположительно ЧВК «Вагнер», действующие на Бахмутском направлении, рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщили о недостаточных объемах поставок снарядов. Раскритиковав руководство министерства обороны, они призвали к улучшению снабжения для эффективного выполнения задач в рамках спецоперации.