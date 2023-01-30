Добровольцев будут обеспечивать вооружением и продовольствием за счет государства

Министерство обороны РФ предложило перевести в зону своих компетенций обеспечение добровольческих формирований вооружением, материально-техническими средствами и продовольствием, а также взять на себя ответственность за оказание добровольцам медицинской помощи.

Проект приказа «Об определении порядка обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядка продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях» опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, «установленном для воинских формирований вооруженных сил». Организацией соответствующего контроля займутся воинские части и подразделения, к которым прикрепляются добровольцы.

Подчеркивается, что в личную собственность предметы, взятые из инвентаря, не переходят и подлежат сдаче на склад.

Также отмечается, что что добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

Документ в том числе регламентирует порядок получения добровольцами медпомощи, которая будет оказываться в экстренной, неотложной и плановой формах, — добровольческие формирования будут прикрепляться к военно-медицинским подразделениям.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, в том числе в вопросах денежного довольствия, соцгарантий, компенсаций и льгот.