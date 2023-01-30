Европа сколотит газовый картель

В Брюсселе не отказались от плана единых закупок газа для Европы. Это одна из многих частей большого ответа Евросоюза на повышение цен на газ в прошлом году. Закупки будут проходить на Prisma European Capacity Platform GmbH., сообщает Bloomberg. Еврокомиссии удалось отбить на прошлой неделе юридическую атаку конкурирующей платформы - Enmacc GmbH, пытавшейся затянуть создание общеевропейской газовой платформы.
ЕС собирается создать «картель покупателей» из газовых компаний для прекращения конкуренции между европейскими странами за скудные, как признают в Брюсселе, поставки газа. Причина всей этой возни – планы объединенной Европы избавиться от зависимости от России по энергоносителям и, в данном конкретном случае, по газу. В ведомстве Урсулы фон дер Ляйен хотят начать единые закупки газа для Европы уже весной при обязательном требовании – летом подземные хранилища газа (ПГХ) на континенте должны быть наполнены не менее чем на 15%.
Прошлый год в Европе запомнился принятием великого множества самых разнообразных правил жизни при чрезвычайном положении: в 2022 году их было разработано, наверное, больше, чем за десять предыдущих лет. Разработаны и инструкции для единых закупок «голубого» топлива и дальнейшего распределения его по европейским странам. Все это делается для предотвращения в будущем гигантских скачков цен на газ, как это было в прошлом году.
Предполагается, что механизм единых закупок газа в Европе будет действовать следующим образом:
Сначала ЕК выберет компанию-оператора для координации запросов членов Евросоюза по газу. Это должна быть крупная энергетическая компания с большим опытом работы на газовом рынке. Затем этот оператор должен будет обработать все запросы европейских газовых компаний и вывести осредненный запрос всего континента. Эти данные будут опубликованы на сайте оператора, который соберет поступившие предложения и выберет поставщика.
Механизм единых закупок газа полностью добровольный за исключением одного пункта: обязательного условия наполнения ПГХ не менее чем на 15%. Если газовую компанию той или иной европейской страны устраивают условия, она вступает в «картель покупателей» и участвует в подписании контрактов, в которых координируются объемы, цены и т.д. Следить за работой механизма единых закупок будет что-то вроде правления, состоящего из чиновников Еврокомиссии и представителей европейских государств.
Еврокомиссия планирует действовать быстро, без обычных бюрократических проволочек. Самый поздний срок начала работы механизма единых закупок газа – весна, когда на континенте планируют начать очередной сезон подготовки к следующей зиме, зиме 2023-24 годов, и приступить к наполнению хранилищ газом.