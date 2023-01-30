Европа сколотит газовый картель

В Брюсселе не отказались от плана единых закупок газа для Европы. Это одна из многих частей большого ответа Евросоюза на повышение цен на газ в прошлом году. Закупки будут проходить на Prisma European Capacity Platform GmbH., сообщает Bloomberg. Еврокомиссии удалось отбить на прошлой неделе юридическую атаку конкурирующей платформы - Enmacc GmbH, пытавшейся затянуть создание общеевропейской газовой платформы.

ЕС собирается создать «картель покупателей» из газовых компаний для прекращения конкуренции между европейскими странами за скудные, как признают в Брюсселе, поставки газа. Причина всей этой возни – планы объединенной Европы избавиться от зависимости от России по энергоносителям и, в данном конкретном случае, по газу. В ведомстве Урсулы фон дер Ляйен хотят начать единые закупки газа для Европы уже весной при обязательном требовании – летом подземные хранилища газа (ПГХ) на континенте должны быть наполнены не менее чем на 15%.