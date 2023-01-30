«Газпром» рассказал о запуске завода по сжижению природного газа на «Портовой» без участия Linde

Холдинг «Газпром» запустил СПГ-завод на компрессорной станции «Портовая» без помощи компании Linde (ФРГ), которая выступала лицензиаром технологии сжижения природного газа и отвечала за техническую поддержку проекта.

Об этом рассказал зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, передает «Интерфакс». В прошлом году Linde объявила о выходе из российских проектов, в том числе отказалась от участия в строительстве газового терминала «Балтийский СПГ» в Усть-Луге.

«В сентябре 2022 года мы реализовали очень важный проект на северо-западе страны. Для укрепления энергобезопасности Калининградской области и диверсификации рынков сбыта в этой части России "Газпром" запустил в работу Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ (КСПГ) в районе компрессорной станции "Портовая". Проектная мощность двух технологических линий завода составляет 1,5 млн т СПГ в год», — рассказал зампред правления «Газпрома».

По его словам, КСПГ в числе прочего ведется отгрузка СПГ в автоцистерны для обеспечения пассажирских транспортных предприятий Санкт-Петербурга газомоторным топливом. Подчеркивается, что в настоящее время эксплуатация комплекса осуществляется в соответствии с проектными показателями.

КСПГ — комплекс инженерно-технических сооружений для приема сырьевого газа, подготовки газа к сжижению, сжижения природного газа, хранения СПГ и его отгрузки на газовозы с дальнейшей транспортировкой на приемный терминал СПГ, расположенный на побережье Балтийского моря в районе Калининграда. КСПГ расположен на северо-восточном побережье Финского залива, между бухтами Портовая и Дальняя на мысе Конек.