Глава МИД Турции заявил, что Анкара может оценить заявки Стокгольма и Хельсинки по НАТО отдельно

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявки по присоединению к НАТО Финляндии и Швеции, возможно, будут рассмотрены Анкарой независимо друг от друга.

«Будучи Турцией, если в НАТО или в этих странах примут такое решение, мы можем оценить это по отдельности», — цитирует министра RT.

По словам Чавушоглу, Финляндия демонстрирует положительную позицию в ходе процесса вступления в блок, передает также агентство.

На минувшей неделе в Хельсинки допустили, что заявка Финляндии на вступление в Североатлантический альянс будет рассмотрена безотносительно статуса аналогичного запроса со стороны Швеции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 23 января заявил, что не поддержит заявку Стокгольма по членству в НАТО. В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, что вызвало резкое недовольство Анкары.

Участники альянса подписали протоколы о присоединении к блоку двух стран в июле 2022 года. На данный момент из всех 30 стран НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия. Анкара заблокировала процесс, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.