Греция рассчитывает стать крупным энергетическим центром Европы

Греция может сыграть очень важную роль в складывающейся на континенте новой энергетической архитектуре. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на встрече с руководителями Японской федерации бизнеса в Токио, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Статья по теме: Газовое будущее Европы: жить, глядя на градусник

«Мицотакис подчеркнул роль, которую Греция может сыграть в новой энергетической архитектуре», — сообщает пресс-служба. Эта новая значимость страны будет обусловлена, с одной стороны, развитием инфраструктуры и, с другой, проведением собственных поисков углеводородов.

«Мы вкладываем значительные средства в объекты регазификации в Греции, особенно в Северной Греции, — сказал Мицотакис. — И мы стремимся быть экспортером энергии и обеспечивать энергетическую безопасность по крайней мере для наших балканских соседей. Впервые мы активно изучаем возможные месторождения природного газа к юго-западу от Крита». По словам главы правительства, разведка проводится под руководством американской компании ExxonMobil, и ее первые результаты «очень и очень многообещающие».

Помимо этого, Кириакос Мицотакис подчеркнул, что его стране «предстоит сыграть очень важную роль в новом ландшафте возобновляемых источников энергии, который создается в Европе». «Сейчас мало кто знает, что Греция входит в десятку крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников», — отметил премьер.

Перечислив разворачивающиеся перспективы, глава греческого правительства призвал японских партнеров инвестировать в страну.