Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз в 2022 году — еврокомиссар

Импорт пшеницы из Украины в страны Евросоюза увеличился с 287 тыс. тонн в 2021 году до 2,85 млн тонн в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского.

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«Мы видим рост импорта с Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Импорт пшеницы составлял только 287 тыс. тонн в 2021 году, а в 2022 году он достиг 2,85 млн», — заявил еврокомиссар на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства.

По словам Войцеховского, причины такого резкого роста — в «европейских линиях солидарности» — сухопутных и речных маршрутах между Украиной и ЕС, налаженных при поддержке Еврокомиссии.

Комиссар также упомянул, что «импорт украинского зерна в ЕС в 2022 году вызвал определенные проблемы в соседних с Украиной странах сообщества».