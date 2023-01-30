Индонезия сертифицировала российский вертолет Ми-171А2

Генеральное управление гражданской авиации Индонезии валидировало сертификат типа вертолета Ми-171А2.

Об этом сообщает Федеральное агентство авиационного транспорта (Росавиация).

«Одобрительный документ, выданный ведомством гражданской авиации Индонезии, открывает экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолетной техники в регионе», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что выданный сертификат является результатом совместной работы российских и индонезийских авиавластей в рамках подписанного в ноябре 2021 года рабочего соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

Ми-171А2 — новейший многоцелевой вертолет тяжелого класса разработки АО «НЦВ Миль и Камов». Машина сочетает уникальный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и современные технические решения. «Ми-171А2 предлагает высочайший уровень надежности, безопасности и комфорта. Данный тип вертолета устанавливает новые стандарты для вертолетов тяжелого класса и может эффективно применяться днем и ночью, в условиях низких и высоких температур (от -50°С до + 50°С), повышенной влажности и над водной поверхностью», — отмечает Росавиация.

В 2017 году Ми-171А2 был сертифицирован в России по категории «А», предусматривающей самые жесткие требования безопасности. Вертолет может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.