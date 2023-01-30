Калининградский «Автотор» приступил к сборке седанов китайского бренда Kaiyi

Калининградский завод «Автотор» заключил соглашение о начале производства автомобилей с китайской компанией Kaiyi Auto.

Как говорится в сообщении предприятия, также было подписано ранее парафированное генеральное соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя предприятиями. Согласно достигнутым договоренностям, российский автопроизводитель получил эксклюзивное право на выпуск и дистрибуцию продукции Kaiyi в России и ряде стран СНГ.

Уточняется, что первой выпускаемой на калининградском автозаводе моделью Kaiyi стал среднеразмерный седан E5 с полуторалитровым бензиновым двигателем, пилотная партия которого была произведена в декабре-январе. На первом этапе машина будет выпускаться в режиме промсборки, на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня; в будущем планируется переход на полный цикл производства.

Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года, рассказали в компании. До конца года планируется вывод на российский рынок еще трех моделей бренда.

Гендиректор Kaiyi International Хан Рён отметил, что «Автотор» обладает богатейшим опытом производства автомобилей и сильными операционными возможностями. По словам топ-менеджера, РФ стала одним из приоритетных рынков для сбыта китайских автомобилей. Он обратил внимание, что Kaiyi «обладает компетенциями по созданию автомобилей как на традиционном топливе, так и на новых источниках энергии».

Подчеркивается, что для налаживания нового производства «Автотор» усовершенствовал конвейер; инвестиции в модернизацию превысили 100 млн руб. На производственной линии по выпуску седанов E5 задействованы более 400 человек.

Комплектующие поставляются с предприятий Kaiyi в Китае, через порты Дальнего Востока и с использованием железнодорожных линий Транссибирской магистрали. Кроме того, рассматриваются варианты транспортировки с использованием паромных линий (Санкт-Петербург — Калининградская область).

Официальным дистрибьютором Kaiyi в России выступает ООО «Каи Рус», которое уже принимает заявки от дилеров.

Дальнейшее углубление сотрудничества «Автотора» и китайского производителя будет касаться проектов по производству электромобилей и других транспортных средств на альтернативных видах топлива, указывается в заявлении компании.

В середине декабря 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что «Автотор» начал тестовую сборку китайских автомобилей трех брендов. По его словам, в течение 2023 года завод намерен произвести до 50 тыс. машин. Названия брендов не разглашались, однако, по данным Telegram-канала «Русский автомобиль», одним из них стала компания DongFeng, которая отгружает комплекты для сборки в Липецкой области заводу «Моторинвест» (Evolute). В ноябре сообщалось, что переговоры с калининградским заводом о сборке машин в РФ ведет китайская автомобилестроительная корпорация BAIC (Beijing Automotive Group).

Компания «Автотор» основана 1994 году. Она первой в РФ начала выпускать автомобили зарубежных брендов.