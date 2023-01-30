Обвал спроса на гаджеты ударил по производителям чипов

Сектор производства чипов, известный своими взлетами и падениями, изменился. Комбинация более дисциплинированного менеджмента и новых рынков для новых продуктов, включая 5G технологии и облака, внесли в отрасль элемент предсказуемости. И в первую очередь, в отношении доходов.

Сейчас в 160-миллиардном секторе происходит один из самых крупных обвалов. Склады завалены чипами, покупатели сокращают заказы, а цены быстро снижаются.

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Беспрецедентный кризис не только стирает прибыль таких лидеров отрасли, как SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc., пишет Bloomberg, но еще и дестабилизировал их поставщиков, сильно ударил по азиатским экономикам, зависящим от экспорта технологической продукции, и заставил немногих оставшихся производителей заключать союзы или даже планировать слияния.

То, что произошло в последнее время с очень высокими продажами чипов во время пандемии, даже снижением язык не поворачивается называть. Это самый настоящий обвал. Покупатели и бизнес сейчас так напуганы высокой инфляцией и растущими учетными ставками, что не торопятся совершать крупные покупки. Производители гаджетов столкнулись с резким снижением спроса на их продукцию и заваленными чипами складами.

Samsung Electronics Co., который должен представить квартальную отчетность завтра, в последний день января, и его конкуренты теряют деньги на каждом произведенном чипе. По прогнозу, их операционные убытки должны составить рекордные 5 млрд в 2022 году, а запасы чипов на складах более чем втрое (!) превышают норму и достигают 3-4 месяцев.

Похоже, Samsung, единственный участник рынка чипов, который прошел это трудное время относительно, конечно, безболезненно благодаря диверсификации бизнеса, но и его корейское отделение явно двигается к убыткам.

Продажи производителей оборудования для чипов обвалились на 30-50%. Акции Samsung сегодня утром понизились на 2,3%, что является худшим внутридневным показателем за 12 дней. Акции SK Hynix снизились на 1,6%.

Сектор страдает от уникальной комбинации негативных событий и обстоятельств – последствий пандемии, событий на Украине, исторически высокой инфляции и проблем с цепочками поставок.

Корейский Hynix тоже сократил инвестиции и снизил производство.

Тем не менее, все следят сейчас за отраслевым лидером Samsung и его показателями в последнем квартале прошлого года. Крупнейший в мире производитель чипов, смартфонов и дисплеев, кроме отчетности, наверное, поделится своими планами на краткосрочное будущее. Производитель оборудования для чипов Lam Research Corp. жалуется на резкое сокращение количества заказов.

«Мы видели экстраординарные меры на рынке чипов,- заявил ее глава Тим Арчер инвесторам.- Причем такого масштаба мы не видели 25 лет».

Риски вынудили участников рынка стать консерваторами. Их больше сейчас волнует прибыль, а не быстрое развитие и увеличение доли на рынке. Это особенно относится к производству DRAM чипов. Вторая крупная часть рынка чипов – производство NAND чипов более фрагментарно.

В секторе чипов фиксировались слияния и во время предыдущих спадов. Скорее всего, нынешний не будет исключением. К примеру, сейчас очень энергично идут переговоры о слиянии между Western Digital Corp. и Kioxia Holdings Corp.

Больше всего сейчас производителей чипов волнует вопрос, когда вернется спрос. Открытие китайской экономики может стать катализатором помощи сектору. По некоторым прогнозам, кризис может закончиться уже во второй половине года.