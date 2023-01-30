Российским военным удалось занять выгодные рубежи под Угледаром

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

В ведомстве рассказали, что российские военные добились значительных успехов на ряде направлений.

«На Донецком направлении в ходе активных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении ведомства.

Активное продвижение наблюдается также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, отмечается в сводке Минобороны. «Подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области», — указывается в сообщении. Уточняется, что потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того сообщается, что на Херсонском направлении уничтожена одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами; в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.