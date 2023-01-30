Мировые рынки выходят из кризиса. Не рано ли взят тренд на повышение

Мировые финансовые рынки начали год крайне позитивно. Индексы показали стремительный рост, причем европейские и китайские акции выглядели значительно лучше, чем американские. Кроме того, основной фондовый индикатор США - индекс широкого рынка S&P 500 спустя год наконец сломал нисходящий тренд.

События действительно развиваются крайне позитивно, но есть несколько “но”, которые все же портят общее впечатление.

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Но сперва о том, что же произошло с S&P 500. Индекс с начала прошлого года сформировал падающий тренд и несколько раз в течение 2022-го безуспешно пытался пройти его, после чего следовал очередной спуск. Однако в этот штурм завершился успехом.

Произошло это буквально за несколько дней до заседания ФРС - оно состоится уже на этой неделе и станет первым в 2023 году. Самое интересное, что никто не сомневается в том, что регулятор повысит ставку снова, другой вопрос, что рынок уже давно учел все эти факторы и уверенно ставит на то, что уже летом цикл ужесточения завершится.

Основания действительно есть - инфляция демонстрирует устойчивое замедление, к тому же вскоре начнут действовать так называемые чудеса статистики - когда из-за эффекта высокой базы, новые цифры по темпам роста цен будут гораздо более низкими. Иными словами, дальнейшему росту рынков вроде бы ничего не мешает.

И тем не менее, январь - это крайне не показательный месяц, и даже во времена последних кризисов - COVID-19 и 2022-й год - в январе рынки показывали себя хорошо.

“Я бы не спешил делать выводы по началу года, даже с учетом того, что внешне ситуация на рынка выглядит благоприятной. И хотя в целом по году я придерживаюсь позитивных взглядов, инвесторы скорее всего смогут заработать, уверен, что год будет непростой и вертикального восхождения, как это было в те времена, когда ФРС печатала миллиарды долларов, ждать не стоит”, - считает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Кроме того, буквально на днях на американской бирже NYSE произошел масштабный сбой. Акции сразу 84 эмитентов в моменте рухнули на 15-20%, затем цена сразу вернулась. Среди пострадавших были банки, ритейлеры и промышленные компании, в том числе Wells Fargo & Co., McDonald's Corp., Walmart Inc. и Morgan Stanley и другие.

Казалось бы, в этом нет ничего такого, и заниматься конспирологией не стоит. Если бы не одно но, подобные вещи почти всегда предшествуют каким-то рыночным катаклизмам и не только на NYSE. Достаточно вспомнить, как подобное произошло в конце 2021 года на Мосбирже, когда в утреннюю сессию все основные бумаги также на мгновения упали на 10 и более процентов. Спустя всего несколько недель рынок РФ уже летел по наклонной.

Кроме того, если брать технические индикаторы - инструмент, который заслуживает внимания, то здесь краткосрочно все не очень благоприятно, и локальные потрясения все же могут иметь место. Учитывая, что на предстоящей неделе выйдут отчеты крупнейших по капитализации технологических компаний, состоится заседание ФРС, также пройдет заседание Европейского центрального банка, а в пятницу отчет по рынку труда США - то спокойной предстоящую неделю назвать вряд ли возможно, и именно она может радикально изменить картину и даже вернуть индексы в нисходящий тренд.

“Как раз на этой неделе центральные банки дадут рынкам свои первые в этом году ориентиры. Именно они сформируют ожидания на предстоящие месяцы. Затем Китай выйдет из длительных выходных, связанных с празднованием Нового года, и уже тогда начнется формирование среднесрочных тенденций. Добавлю лишь, что пока долговой рынок остается в глубокой инверсии, и история не помнит такого, чтобы при таком позиционировании ситуация в мире вдруг начала стремительно улучшаться”, - говорит Стремоухов.