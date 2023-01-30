Мосбиржа объявила о запуске торгов производными инструментами на пару доллар-юань

На срочном рынке Московской биржи 31 января стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару «доллар США – китайский юань» и опционами на них. Они расширят торговые возможности институциональных и розничных инвесторов, а у участников внешнеэкономической деятельности появятся дополнительные способы хеджирования валютных рисков, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

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«Лот нового контракта составит 1 тысячу долларов США. Минимальный шаг цены – 0,001 пункта, стоимость шага цены – 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года. Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Уточняется, что в качестве цены исполнения фьючерса будет использоваться значение фиксинга USDCNYFIXME в день исполнения контракта. Показатель рассчитывается на основе сделок и заявок на сделки с данной валютной парой на Московской бирже. Днем исполнения обозначен третий четверг месяца исполнения, время — вечерний клиринг.

