Новому послу США в России указали на контрпродуктивность курса Вашингтона в отношении Москвы

Российское Министерство иностранных дел заявило новому послу США в РФ Линн Трейси о контрпродуктивности нынешнего курса Вашингтона в отношении Москвы.

Ранее 30 января Трейси принял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, она вручила ему копии верительных грамот. «В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями», — указывается в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства МИД.

Российская сторона ожидает, что посол США «будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания», говорится также в пресс-релизе.

На днях американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву; она стала первой в истории женщиной на этой должности, отмечает «РИА Новости». Трейси работала в Москве в 2014-2017 годах, на должности замглавы дипломатической миссии. До недавнего времени была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах работала замглавы дипмиссии в Туркмении.