Овчинский: российское сырье будут применять при изготовлении бумаги в Москве

Московское предприятие «Артбум» начнет использовать отечественные материалы при производстве бумаги для чеков и этикеток. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«В рамках развития программы по импортозамещению московское предприятие «Артбум» перейдет на использование бумажных основ российского производства для выпуска термобумаги. Таким образом предприятие откажется от поставок зарубежных аналогов. Для этого уже в текущем году на территории завода будет возведен новый корпус площадью 220 квадратных метров, в котором установят дополнительное оборудование», – сказал Овчинский и добавил, что столичная промышленность с каждым годом становится все более устойчивой к внешним вызовам.

В новом цеху будут обрабатывать произведенные на российских комбинатах бумаги. В дальнейшем их будут использовать в качестве основ для термобумаги, которая широко применяется для печати кассовых чеков, в банкоматах и платежных терминалах, а также для факсов.

«Задача завода в 2022 году состояла в том, чтобы сохранить объем производства, существующий ассортимент продукции, найти новых поставщиков и каналы поставок. Эти цели удалось достичь несмотря на то, что большая часть используемого в производстве сырья попала в перечень продукции, на которую были введены санкционные ограничения», – рассказал представитель компании Дмитрий Мацкуляк.

Завод специализируется на производстве чековых лент для кассовых аппаратов, самоклеящихся материалов для изготовления этикеток, а также изделий для печати. В 2022 году предприятию также удалось расширить ассортимент продукции и разработать новые технологии производства, что позволило нарастить глубину переработки материалов и оптимизировать издержки.