Пекин призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву

США выступают крупнейшим инициатором конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, если Вашингтон на самом деле хочет как можно скорее прекратить конфликт и действительно заботится о судьбе украинцев, ему следует прекратить поставлять Киеву военную технику и перестать «наживаться на войне».

В январе США, Германия и Великобритания анонсировали поставки танков своего производства Украине. Кроме того, Берлин разрешил государствам, на вооружении которых стоит немецкий Leopard, передавать их Киеву.

Как пишет между тем The Washington Post, передача Украине 31 танка M1 Abrams, о которой объявил президент США Джо Байден, в ближайшей перспективе не представляется возможной, однако само заявление Вашингтона сделало возможной ускоренные поставки танков Leopard.