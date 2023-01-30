«Победа» возобновила рейсы в Дубай

Лоукостер «Победа» возобновил регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщает «Прайм» со ссылкой на перевозчика. Первый рейс состоялся 28 января, загрузка, по данным компании, составила 97%.

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«Победа» — российская бюджетная авиакомпания в составе группы «Аэрофлот» — приостановила полеты в ОАЭ в марте 2022 года.

Согласно сообщению перевозчика, рейсы из московского «Внуково» в аэропорт Аль-Мактум сейчас осуществляются четыре раза в неделю. Впоследствии число еженедельных полетов будет доведено до пяти, а с 20 февраля они выйдут на ежедневное расписание.

В настоящее время авиа-лоукостер также осуществляет международные рейсы в Белоруссию, Турцию и Армению.

