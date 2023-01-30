Преимущества и особенности лазерной эпиляции

В настоящее время лазерная эпиляция стала популярной услугой. Особенно распространена она среди представителей женской половины общества, для которых борьба с волосами на теле - дело принципа.

Лазерная эпиляция - эффективный и безопасный способ удаления лишних волос на теле. Благодаря ему о проблеме можно забыть на ближайшие годы, а иногда и на десятилетия вперед. Особенно ценится в лазерной эпиляции болезненность, а вернее, ее отсутствие.

Принцип лазерной эпиляции сосредоточен в разрушении луковицы волосяного формата. Для этого используется энергетическая сила лазера. Направленный луч на тело разрушает волоски, делает их безжизненными. В итоге последние выпадают, а на их месте новые не появляются.

Плюсы лазерной эпиляции

Выше уже упоминалось отсутствие боли при удалении волос. Данный фактор является одним из ключевых. Среди прочих преимуществ такой операции стоит отметить:

Скорость - вся процедура занимает не более 2 часов времени;

- вся процедура занимает не более 2 часов времени; Комфорт - проводит лазерную эпиляцию сертифицированный специалист;

- проводит лазерную эпиляцию сертифицированный специалист; Побочные эффекты - после выполнения процедуры нет побочных эффектов, вроде раздражения кожи, сыпи и прочих факторов;

- после выполнения процедуры нет побочных эффектов, вроде раздражения кожи, сыпи и прочих факторов; Универсальность - эпиляция подходит для избавления от волос в любых зонах, форма и структура отростков аналогично не влияет;

Где чаще всего применяется эпиляция

Ограничений по использованию лазерной эпиляции нет. Но самыми распространенными зонами считаются следующие:

Зона бикини;

Ноги;

Подмышки;

Кожный участок, располагающийся над верхней губой;

Руки.

Реже эпиляция проводится в следующих зонах: спина, бедра, живот, грудь, пальцы, шея, ушные раковины.

Когда запрещена лазерная эпиляция

Несмотря на то, что процедура лазерной эпиляции в принципе не имеет серьезных ограничений, есть факторы, которые препятствуют ее проведению. Все они связаны со здоровьем:

Повреждения на кожном участке;

Герпес;

Наличие серьезных заболеваний инфекционного характера;

Наличие опухолей;

Родимые пятна в области использования лазера;

Эпилепсия.

Все эти, а также иные проблемы чаще всего выясняются еще до проведения эпиляции. Самое важное - честно рассказать о них врачу, чтобы он смог принять взвешенное решение. Иногда даже с проблемами эпиляция все равно осуществляется. Просто в таком случае могут потребоваться дополнительные сеансы и время на удаление всех волосяных покровов.