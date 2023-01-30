QatarEnergy сменила «Новатэк» в проекте по разведке газа в Ливане

Катарская QatarEnergy получила 30% в ливанском проекте, участником которого до 2022 года было российское ПАО «Новатэк». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора проекта, французскую компанию TotalEnergies.

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Речь идет о геологоразведке в блоках 4 и 9 у побережья Ливана. Лицензию на эти участки российская компания выиграла в консорциуме с TotalEnergies и итальянской Eni. При этом «Новатэку» принадлежало 20% проекта, французам и итальянцам — по 40%.

В 2022 году российский газодобытчик вышел из совместного проекта. Вопрос о причинах следует адресовать «не нам, а правительству» Ливана, цитирует «Интерфакс» главу компании Леонида Михельсона.

Согласно новым договоренностям, катарский участник получил 30% доли в разведочных блоках, Eni и TotalEnergies оставили себе по 35%.

По словам главы французской компании Патрика Пуяннэ, недавняя делимитация морской границы между Ливаном и Израилем придала новый импульс геологоразведке в этом регионе.

