«Ростелеком» + «Мегафон»: неопровергнутые слухи

Большое внимание сегодня было приковано к обсуждению сообщений СМИ о намерении «Ростелекома» купить оператора сотовой связи «Мегафон». Подробностей и каких-то объективных подтверждений этой информации нет, поэтому у аналитиков есть непаханое поле для рассуждений.

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