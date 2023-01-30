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«Ростелеком» + «Мегафон»: неопровергнутые слухи

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
30 января 2023, 20:36

Индекс Мосбиржи сумел подрасти — во многом из-за существенного снижения курса рубля. Аналитики обсуждают возможную покупку «Ростелекомом» «Мегафона».

Коллаж: Тамара Ларина