Большое внимание сегодня было приковано к обсуждению сообщений СМИ о намерении «Ростелекома» купить оператора сотовой связи «Мегафон». Подробностей и каких-то объективных подтверждений этой информации нет, поэтому у аналитиков есть непаханое поле для рассуждений.
«Ростелеком» + «Мегафон»: неопровергнутые слухи
Индекс Мосбиржи сумел подрасти — во многом из-за существенного снижения курса рубля. Аналитики обсуждают возможную покупку «Ростелекомом» «Мегафона».
Коллаж: Тамара Ларина
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