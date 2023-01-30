«Ростелеком» задумался о возможной покупке «МегаФона»

Государственный холдинг «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению сотового оператора «МегаФон» у USM Group.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники издания обращают внимание на то, что USM ведет активную реструктуризацию телекоммуникационных активов, указывающую на предстоящую сделку.

Отмечается, что в конце прошлого года «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. В частности, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» «МегаФону» перешла oneFactor, которая занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта; в январе 2023 года это же произошло с компанией «ИнПлат», которая занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами. По мнению одного из источников газеты, все это указывает на подготовку к предстоящей продаже «МегаФона».

Близкий к USM источник издания поясняет, что мобильный оператор показывает хорошие результаты, и предложения о его покупке поступают уже не первый год, «но, конечно, все зависит от конкретных условий».

В настоящий момент «Ростелекому» принадлежат 100% акций Tele2, и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи, отмечают в ФГ «Финам».

В ФАС между тем сообщают, что ходатайства «Ростелекома» о приобретении «МегаФона» пока не поступало.