Сбер выпустил умные колонки, умеющие шептать и слышать шепот

Сбер представил две умные колонки с виртуальными ассистентами Салют: мощную SberBoom и компактную SberBoom Mini. Обе колонки воспроизводят музыку, помогают управлять разными устройствами умного дома и обеспечивать безопасность. С помощью детектора шума они могут определить детский плач и звон разбитого стекла и отправить уведомление с аудиозаписью на смартфон. А виртуальные ассистенты научились понимать шепот и шепотом отвечать, пока, например, маленький ребенок спит, сообщили в пресс-службе Сбера.

Статья по теме: Сбер зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

«SberBoom выдает объемный звук 360° мощностью 40 Вт. В итоге пользователь слышит качественное звучание с любой стороны колонки, из любой точки комнаты — без искажений даже на высокой громкости. В компактной версии новой колонки разработчики применили те же принципы, благодаря чему даже при небольших размерах и мощности 5 Вт SberBoom Mini обеспечивает чистое сбалансированное звучание», — говорится в пресс-релизе.

Ассистенты Салют могут найти и включить подкаст, радио, любимую песню, они распознают названия композиций на русском и английском языках, помогают включить нужный трек, альбом или плейлист, найти конкретного исполнителя или музыкальный жанр.

«В новинках есть уникальный для российского рынка сервис домашнего комфорта "Детектор шума". Он определяет шумы вокруг колонки, когда пользователя нет дома: плач ребенка, звон разбитого стекла, журчание воды, лай собаки, звук сирены, хлопки. В особом режиме "Любой шум" колонка реагирует на все звуки в помещении, кроме фоновых. Пользователь сам выбирает, на какой звук будет реагировать детектор, вся обработка аудиоданных происходит на самом устройстве. Когда в аудиоданных будет найден выбранный шум, колонка отправит короткий отрезок записи через защищенное облако владельцу», — добавили в Сбере.

Стоимость таких колонок — 11 990 рублей и 3 990 рублей соответственно.

