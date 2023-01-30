Соликамский магниевый завод достался Росатому

Акции Соликамского магниевого завода, ранее находившиеся в собственности государства, переданы госкорпорации «Росатом», сообщает ТАСС, ссылаясь на указ президента.

Статья по теме: «Росатому» передадут контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода

«Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, <…> изменение, дополнив его пунктом 27 следующего содержания: "27. Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" Пермский край», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края изъял 89,4% акций Соликамского магниевого завода в пользу государства, признав проведенную в 1992 году приватизацию незаконной, напоминает ТАСС. В декабре Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) оставил в силе это решение.

Соликамский магниевый завод производит все выпускаемые сегодня в России соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и до 5% губчатого титана.