Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума

Средневзвешенный срок кредитования по ипотеке в РФ по итогам декабря достиг исторического максимума — 24,1 года, следует из данных, опубликованных Банком России.

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По информации регулятора, за 2022 год средний срок ипотеки вырос на 32,3 месяца (или 2,7 года), составив в общей сложности 289,4 месяца. Это стало рекордным уровнем, по крайней мере, с начала 2018 года (ЦБ не раскрывает более ранних данных). В 2021 году средний срок ипотечного кредитования вырос на 32 месяца, в 2020 году — на 10.

Одновременно в последнем месяце 2022 года увеличилось количество выданных ипотек — на 36,8% по сравнению с ноябрем или до 176,2 тыс. единиц. В целом же за год было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,8 трлн рублей — что представляет собой снижение на 30% по количеству выданных ссуд по сравнению с 2021 годом, и на 15% по их объему.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным ссудам в декабре 2022 года сократилась приблизительно на 0,5 процентных пункта — до 6,65% с 7,11% в ноябре.

