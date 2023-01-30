Пребывающей в газовой эйфории Европе напомнили о неприятной вещи

Главный исполнительный директор французского энергетического гиганта TotalEnergies SE Патрик Пуянне считает, что говорить об окончании энергетического кризиса в Европе преждевременно. В интервью бельгийскому изданию L’Echo он сказал, что газовый рынок в Европе в 2023 году опять станет плотным и жестким, потому что уже совсем скоро европейцам вновь придется начинать подготовку к предстоящей зиме 2023-24 гг. и наполнять газом подземные газовые хранилища (ПГХ).

«Европа получит газа из России (в этом году) меньше, чем в 2022-м и будет опять в больших количествах импортировать сжиженный газ (СПГ),- объяснил он свой прогноз.- Ситуация опять станет напряженной».