Пребывающей в газовой эйфории Европе напомнили о неприятной вещи

Главный исполнительный директор французского энергетического гиганта TotalEnergies SE Патрик Пуянне считает, что говорить об окончании энергетического кризиса в Европе преждевременно. В интервью бельгийскому изданию L’Echo он сказал, что газовый рынок в Европе в 2023 году опять станет плотным и жестким, потому что уже совсем скоро европейцам вновь придется начинать подготовку к предстоящей зиме 2023-24 гг. и наполнять газом подземные газовые хранилища (ПГХ).
«Европа получит газа из России (в этом году) меньше, чем в 2022-м и будет опять в больших количествах импортировать сжиженный газ (СПГ),- объяснил он свой прогноз.- Ситуация опять станет напряженной».
Европейцам удалось сохранить газа в ПГХ этой зимой больше. Аномально теплая погода снизила потребление газа и спрос на него. Между тем, предложение СПГ остается сильным.
Эксперты сходятся во мнении, что при отсутствии до конца зимы резких и длительных похолоданий, как прогнозируют метеорологи, в хранилищах к началу весны останется ок. 50% газа. Считается, что заполнить их до конца удастся вовремя. Всеобщий энтузиазм и разговоры о том, что худшее позади, спровоцировали падение цен н а газ в декабре 2022 года приблизительно на 30%. Единственное, что омрачает благостную картину, это поставки российского газа. Опасения европейских скептиков пока сбываются: поставки газа из России через территорию Украины сократились за последнее время вдвое до 20 с небольшим млн кубических метров в день.
Неопределенная, вернее, определенная, но ухудшающаяся ситуация с российским газом вновь усилит конкуренцию за СПГ между Европой и Азией. Повышение спроса затруднит наполнение подземных хранилищ.
Патрик Пуянне считает, что европейские страны должны диверсифицировать поставки энергоносителей, главным образом, благодаря долгосрочным контрактам на поставки сжиженного газа.
Пуянне не видит признаков надвигающегося дефицита дизельного топлива на континенте. Total планирует контролировать работу всех своих нефтеперерабатывающих заводов, включая те, что находятся в Саудовской Аравии, отдавая предпочтение Старому Свету. Это, по его словам, приведет и к удорожанию тарифов на перевозки.
«Всегда одно и то же,- подчеркнул он.- Существует предложение, но есть и цена (сырья)».
Европейское эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, включая и дизельное топливо, вступает в силу 5 февраля этого года. Ряд аналитиков и экономистов считают, что эмбарго вызовет сильную нехватку дизеля. На долю России приходится 15% дизельных потоков на континенте. 80% экспорта российского дизеля до недавнего времени шло в Европу, по данным Goldman Sachs Group Inc. Сейчас же их тоже приходится перенаправлять, очевидно, в Азию. Здесь, правда, могут возникнуть проблемы, потому что в Азии и, в первую очередь, в Индии множество своих НПЗ.